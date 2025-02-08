Тульская область реализует совместные проекты с Музеем Победы

08.02.2025

Тульская область реализует совместные проекты с Музеем Победы
Тульская область планирует в год 80-летия Победы реализовать ряд совместных с Музеем Победы проектов.

Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. По словам губернатора, в Музее Победы пройдет выставка «Тула — город-герой». Проект расскажет о героических днях обороны Тулы и подвигах туляков.

Глава региона отметил, что Музей Победы является инициатором движения школьных музеев.

Директор музея Александр Школьник предложил включить выставку «Тула — город-герой» в число выставок, которые посещают ученики, приезжающие в Музей Победы.


Фото: пресс-служба Музея Победы