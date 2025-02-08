В Петербурге и Москве прозвучит «Немецкий реквием» Брамса

В Санкт-Петербурге и Москве Валерий Гергиев и Мариинский театр представят «Немецкий реквием» Брамса.



Мероприятие пройдет 8 февраля в Мариинском театре, 11 февраля — в зале «Зарядье».



Солистами выступят Ангелина Ахмедова, Ярослав Петряник. В программу выступлений войдет также Концерт для скрипки с оркестром Брамса. Солировать будет Никита Борисоглебский.



К созданию Реквиема Иоганнес Брамс приступил 160 лет назад, в 1865 году. Впервые сочинение было исполнено в 1867 году.









Фото: Александр Шапунов/пресс-служба Благотворительного фонда Валерия Гергиева