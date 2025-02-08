В Петербурге и Москве прозвучит «Немецкий реквием» Брамса

Причиной обращения стали высказывания рэпера в соцсетях.
Режиссером спектакля выступил Сергей Новиков.
Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
По словам супруги артиста, в больнице он находился планово.
Выступление пройдет 8 февраля в Мариинском театре, 11 февраля — в зале «Зарядье».
Причиной обращения стали высказывания рэпера в соцсетях.
Режиссером спектакля выступил Сергей Новиков.
Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
По словам супруги артиста, в больнице он находился планово.
Выступление пройдет 8 февраля в Мариинском театре, 11 февраля — в зале «Зарядье».
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08.02.2025