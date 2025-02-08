В Мариинском театре стартовал Фестиваль Джузеппе Верди

В Мариинском театре стартовал масштабный фестиваль Джузеппе Верди.



В рамках фестиваля на сценах театра в феврале пройдет множество показов опер Верди, сообщили в пресс-службе учреждения. Открыла фестиваль премьера «Аиды» в постановке Джанкарло дель Монако.



19 февраля на Новой сцене Мариинского театра состоится премьера оперы «Набукко». На следующий день, 20 февраля, зрителей ждет эффектный «Бал-маскарад», созданный на основе реальных исторических событий.





В рамках фестиваля 18 февраля в полусценической версии будет представлена опера «Фальстаф», а 27 февраля — «Сицилийская вечерня». Кульминацией фестиваля станет «Дон Карлос» — опера, которая редко ставится из-за сложности вокальных партий и требования к участию выдающихся исполнителей. 28 февраля на сцене Мариинского-2 выступят звезды мировой оперы Ильдар Абдразаков и Екатерина Семенчук.





25 февраля в камерном зале Щедрина состоится лекция «Музыка и слово: Верди — Шекспир, Гюго, Дюма („Травиата“, „Риголетто“, „Отелло“, „Фальстаф“)», которую проведет музыковед Марина Земляницына.





Фото: Наташа Разина/пресс-служба Мариинского театра