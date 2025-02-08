В кинотеатрах «Москино» пройдут бесплатные показы к 23 февраля

В кинотеатрах сети «Москино» пройдут бесплатные киносеансы, приуроченные ко Дню защитника Отечества.



Показы пройдут в восьми кинотеатрах сети. 23 февраля зрители увидят два фильма, посвященные Великой Отечественной войне, передает пресс-служба мэра и правительства Москвы.



«23 февраля в кинотеатрах сети „Москино“ пройдут бесплатные показы, приуроченные ко Дню защитника Отечества. В рамках программы „Москино“. Во имя памяти» зрители увидят две картины: «Сталинград» и «28 панфиловцев». Фильмы можно посмотреть в кинотеатрах «Космос», «Тула», «Вымпел», «Жуковский», «Ангара», «Спутник», «Искра» и «Сатурн»", — говорится в сообщении.



Отмечается, что программа приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и включает ежемесячные бесплатные показы фильмов о событиях тех лет.









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