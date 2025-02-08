Причиной смерти режиссера Дэвида Линча стала остановка сердца

Причиной смерти режиссера Дэвида Линча стала остановка сердца

08.02.2025

Причиной смерти американского кинорежиссера Дэвида Линча стала остановка сердца.

Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на документы.

По информации портала, в документе департамента общественного здравоохранения округа Лос-Анджелес непосредственной причиной смерти кинематографиста указана остановка сердца, которую вызвала хроническая обструктивная болезнь легких. Существенным фактором названо также обезвоживание.

В документах указано, что режиссер был кремирован, а его прах захоронен на кладбище Hollywood Forever.

Дэвид Линч скончался 16 января незадолго до своего 79-го дня рождения. Линч широко известен как создатель сериала «Твин Пикс».


Фото: кадр видео