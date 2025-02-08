Причиной смерти режиссера Дэвида Линча стала остановка сердца

Причиной смерти американского кинорежиссера Дэвида Линча стала остановка сердца.



Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на документы.



По информации портала, в документе департамента общественного здравоохранения округа Лос-Анджелес непосредственной причиной смерти кинематографиста указана остановка сердца, которую вызвала хроническая обструктивная болезнь легких. Существенным фактором названо также обезвоживание.



В документах указано, что режиссер был кремирован, а его прах захоронен на кладбище Hollywood Forever.



Дэвид Линч скончался 16 января незадолго до своего 79-го дня рождения. Линч широко известен как создатель сериала «Твин Пикс».









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