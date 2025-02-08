Музеи Московского Кремля и правительство Челябинской области заключили соглашение о сотрудничестве

Музеи Московского Кремля и правительство Челябинской области подписали соглашение о сотрудничестве, передает пресс-служба учреждения.



Церемония подписания документа состоялась накануне в Мироваренной палате Патриаршего дворца. Подписи под документом поставили генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.



В Музеях рассказали, что соглашение позволит жителям Южного Урала посещать выставки из фондов Музеев Московского Кремля, не покидая региона. Экспонаты будут демонстрироваться в Большом выставочном зале Государственного Исторического музея Южного Урала.



Предыдущее соглашение действовало в течение семи лет. В соответствии с ним в Челябинске побывали семь выставок, самой посещаемой из которых стала «Карл Фаберже и русские ювелиры XIX-XXI веков».



Новое соглашение также рассчитано на 7 лет. Осенью в Историческом музее Южного Урала откроется выставка «Царь и патриарх» из собрания Музеев Московского Кремля.









Фото: пресс-служба Музеев Московского Кремля