В Кирове после длительной реставрации открыли особняк Репина

В Кирове после почти двух десятилетий реставрации открылся особняк Ивана Репина — первое здание Вятского художественного музея имени В.М. и А.М. Васнецовых. Об этом сообщается на сайте правительства региона.





Долгое время здание находилось в аварийном состоянии и было закрыто для посетителей. Фасады особняка были скрыты за баннерами, а сроки ремонта неоднократно сдвигались из-за недостатка финансирования. Однако в 2007 году реставрация началась, и к настоящему моменту в работы было вложено более 65 миллионов рублей.





Уже 8 февраля жители и гости Кирова смогут посетить обновленные экспозиционные залы. На первом этаже представлены выставки «Сказка Дымковской слободы» и «Алексей Деньшин и вятские народные художественные промыслы». Здесь можно увидеть около 150 дымковских игрушек разных поколений, а также рукописные альбомы с зарисовками и изделия местных мастеров, собранные главным популяризатором вятских промыслов.





Второй этаж посвящен коллекции западноевропейского искусства. В залах выставлены предметы античности, фарфор и стекло, созданные на крупных зарубежных мануфактурах, а также живописные полотна от эпохи Возрождения до начала XX века. Особый интерес представляет «гравюрный» кабинет с серией гравюр «Малые страсти» Альбрехта Дюрера, одного из величайших мастеров Северного Возрождения.





Фото: пресс-служба правительства Кировской области