Ольга Любимова обсудила празднование 800-летия крещения карелов с Парфенчиковым

Министр культуры России Ольга Любимова встретилась с главой Республики Карелия Артуром Парфенчиковым. Детали встречи она привела в Telegram-канале.





По словам министра, темой разговора стала подготовка к празднованию 800-летия крещения карелов, которое будет отмечаться в 2027 году. Стороны обсудили логотип для разработки брендбука и план основных мероприятий, который состоит из 15 пунктов.





«В числе ключевых событий — проведение фестиваля духовной музыки и выпуск документального фильма об истории православия в Карелии», — отметила Ольга Любимова.





Министр добавила, что предусмотрены ремонтно-реставрационные работы на объектах культурного наследия и создание новой экспозиции Национального музея Республики Карелия, посвященной становлению православия в регионе.





Тысячи российских туристов каждый год приезжают на берега Онежского озера, наслаждаются уникальной природой и памятниками Карелии, подчеркнула Ольга Любимова. Министр указала, что в этом юбилее сходятся традиции, история и современный взгляд на развитие культурного пространства республики. Ведомство намерено активно поддерживать регион в вопросе сохранения памятников культуры.









Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой