В Якутии открылась персональная выставка Даши Намдакова

В Национальном художественном музее Якутии впервые открылась персональная выставка Даши Намдакова.





Проект получил название «Стихия». Экспозиция, доступная для посещения с 7 февраля по 14 сентября, включает в себя скульптурные, графические и ювелирные работы, собранные из различных коллекций, сообщили в музее.





Подготовка проекта заняла более года, включая все этапы согласования и решения организационных вопросов. Всего представлено около 70 экспонатов, которые демонстрируют многогранное творчество бурятского художника, начиная с 2000-х годов. Среди них — работы из частных коллекций и живые выставочные проекты, такие как «Сны Сибири». По словам искусствоведа Надежды Комаровой, некоторые произведения еще находятся в пути и будут доставлены в Якутск.





Даши Намдаков учился у Эдуарда Пахомова, лауреата Государственной премии Республики Саха (Якутия) имени П.А. Ойунского, с которым он поддерживал дружеские отношения со студенческих лет. Эдуард Пахомов оказал значительное влияние на творчество Намдакова.