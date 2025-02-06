Художники создадут работы о диффузии на фестивале цифрового искусства в Екатеринбурге

С 7 по 13 апреля в Екатеринбурге состоится IV фестиваль цифрового искусства Play DigitalArt. На пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС арт-директор «Синара Центра» и куратор выставки Юлия Борзенкова представила основную тему мероприятия — «Диффузия».





Кураторы предложили художникам исследовать понятие диффузии как способ коммуникации между людьми, культурами и сообществами, а также взаимодействие между живым и неживым, аналоговым и цифровым, человеком и искусственным интеллектом. Борзенкова сообщила, что на данный момент поступило 43 заявки от художников различных возрастов. Она отметила, что тема диффузии вызывает большой интерес в художественном сообществе, поскольку многие работы связаны с культурными традициями.





Художники стремятся размышлять о взаимопроникновении культурных идентичностей и о том, как традиционные формы искусства трансформируются в цифровую эпоху. Руководитель фестиваля Наталья Сероштанова добавила, что многие авторы активно используют искусственный интеллект в своих интерактивных работах.





Заявки на участие поступили не только из Урала, но и из других городов России, таких как Москва, Санкт-Петербург, Орск, Томск и Калининград. Борзенкова также уточнила, что на предложения фестиваля активно откликается Китай, а также есть интерес со стороны художников из Индии и, возможно, Бразилии. Ректор Екатеринбургской академии современного искусства Инна Ахьямова подтвердила, что Белоруссия уже выразила желание участвовать в мероприятии.









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