Ольга Любимова поздравила РГБ со 100-летием советского периода

Российская государственная библиотека отмечает 100-летие своего советского периода. Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова в Telegram-канале.





Ровно век назад, 6 февраля 1925 года, Библиотека Государственного Румянцевского музея была переименована в Государственную библиотеку СССР имени Владимира Ленина. В течение всего столетия Ленинка оставалась главным книгохранилищем страны и стояла в авангарде распространения знаний.





«В годы Великой Отечественной войны двери библиотеки не закрывались ни на один день. Сотрудники держали свой фронт – продолжали сохранять, приумножать книжное собрание и даже открыли в 1942 году Детский читальный зал. В последующие десятилетия библиотечные фонды пополнялись редчайшими изданиями», — написала Ольга Любимова.





По словам министра, сегодня РГБ обладает одним из крупнейших книжных собраний в мире. В библиотеке собрано свыше 127 миллионов единиц хранения на 367 языках мира, в том числе 3 миллиона особо ценных экземпляров. Здесь бережно хранятся Архангельское Евангелие, Библия Гуттенберга, а также прижизненные издания отечественных и зарубежных классиков литературы и науки, отметила Ольга Любимова. С библиотекой ежегодно знакомятся более 400 тысяч пользователей. Министр поздравила Ленинку с юбилеем и пожелала дальнейших успехов.









Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой