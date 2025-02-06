Ольга Любимова и губернатор Вологодской области обсудили создание театра в Череповце

Министр культуры России Ольга Любимова встретилась с губернатором Вологодской области Георгием Филимоновым. Подробности она привела в Telegram-канале.





Стороны обсудили развитие инфраструктуры культуры в регионе. Главной темой стало обсуждение Театра для детей и молодежи в Череповце, отметила Ольга Любимова.





«Кроме того, также коллеги рассказали о возможности модернизации Дворца культуры железнодорожников в Вологде», — добавила министр.





По ее словам, на обновленной концертной площадке смогут выступать симфонические коллективы. Также Минкультуры готовится к будущему заседанию оргкомитета по подготовке к празднованию 880-летия Вологды, которое планируют отмечать в 2027 году.









Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой