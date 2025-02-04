В Москве пройдет семейный фестиваль в честь Дня российской науки

В московском кинотеатре «Иллюзион» 8 февраля пройдет семейный фестиваль Политехнического музея и Госфильмофонда «Научно интересно». Об этом сообщили в Минкультуры России.





В ведомстве отметили , что мероприятие приурочено ко Дню российской науки. В программе ожидается просмотр выпусков научно-популярного киножурнала и экскурсия в проекционную комнату. Гостей также ждут эксперименты со светом и цветом, мастерская по созданию мультфильмов.





На полях фестиваля пройдет совместный мастер-класс с проектом «Москва глазами инженера». Создание собственного диафильма при помощи фонариков, карандашей и бумаги станет отдельной частью программы, как и викторина о технологиях прошлого. Регистрироваться на событие нужно заранее.









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