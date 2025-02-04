Эрмитаж и китайские музеи создадут копии предметов из монастырей Шелкового пути

Государственный Эрмитаж совместно с китайскими музеями планирует разработку выставочных копий артефактов из монастырей, расположенных на Шелковом пути. Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский озвучил эти планы на пресс-конференции в ТАСС.





По словам Пиотровского, проект включает создание копий предметов из пещер Дуньхуана. Он отметил, что работы будут выполнены в Китае с использованием имеющихся у Эрмитажа материалов. Поскольку сами пещеры имеют узкие проходы, копии позволят зрителям увидеть их содержимое. Одна из копий останется в Китае, а другая будет выставлена в Старой Деревне.





В Эрмитаже уже представлены буддийские памятники VI - X веков из пещерного комплекса около Дуньхуана, который стал отправной точкой Великого шелкового пути. Экспонаты включают фрагменты икон на различных носителях, такие как шелк, холст и бумага, а также фигуры мифических животных, знамена с изображением бодхисаттвы Авалокитешвары и росписи, посвященные другим бодхисаттвам и монахам. Также можно увидеть образы донаторов, которые делали подношения в монастырь.





Пиотровский добавил, что Эрмитаж планирует расширить сотрудничество с Китаем через несколько совместных проектов, включая комплекс выставок. Он подчеркнул значимость договора с Музеем Запретного города Гугун и Национальным музеем Китая. В рамках этого сотрудничества специалисты обменяются опытом для подготовки серии крупных выставок, которые будут частично проходить в России и Китае. В частности, запланированы выставки, посвященные императорским дворам.





Кроме того, Эрмитаж продолжит развивать свою экспозицию, посвященную китайскому искусству. Она будет пополняться новыми музейными предметами и документами, а также тактильными копиями экспонатов для слабовидящих посетителей.





С декабря 2023 года в Эрмитаже функционирует постоянная экспозиция о китайской культуре XVII - XIX веков, когда в Китае правила династия Цин. В этом месяце открылись новые залы, посвященные китайскому искусству в Зимнем дворце.









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