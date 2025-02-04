В Красноярском крае пройдет XII Транссибирский Арт-фестиваль

С 22 марта по 9 апреля Красноярский край примет XII Транссибирский Арт-фестиваль.





Восемь концертов пройдут в Красноярске, Сосновоборске и Бородине. Художественный руководитель фестиваля — народный артист РФ Вадим Репин.





Центральным событием фестиваля станут симфонические концерты. 22 марта в Большом зале Красноярской филармонии прозвучит Большой концертный дуэт для скрипки, контрабаса и оркестра Д. Боттезини, исполненный Вадимом Репиным и лауреатом международных конкурсов Артемом Чирковым. В этот вечер Красноярский академический симфонический оркестр выступит под управлением Дайе Линя, победителя конкурса дирижеров имени сэра Георга Шолти и музыкального руководителя Шэньчжэньского симфонического оркестра.





Организаторы отметили, что в этом году фестиваль расширит границы жанров. Ансамбль Habana Cuba Jazz представит программу, сочетающую кубинские ритмы и классический джаз. Концерты пройдут 27 марта в конгресс-холле Сибирского федерального университета и 28 марта в Сосновоборске.





Зрителей ждет традиционный гала-концерт с участием прима-балерины Большого театра России Светланы Захаровой и звезд российского балета 29 марта в Большом зале филармонии.





По традиции на фестивале прозвучат премьеры сочинений современных композиторов. 3 апреля в Малом зале им. И. В. Шпиллера прозвучит Соната для скрипки и гитары Никиты Кошкина в исполнении Вадима Репина и Артема Дервоеда. В программе вечера также примут участие Александр Рамм (виолончель), Вадим Руденко (фортепиано) и Filarmonica-Квартет.





5 апреля Государственный академический симфонический оркестр имени Е. Ф. Светланова под управлением Владимира Ланде представит Пятую симфонию П. И. Чайковского. В тот же вечер пианист Дмитрий Шишкин исполнит Двадцать третий концерт В. А. Моцарта.



