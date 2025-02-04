Музей кино проведет марафон мультфильмов к 125-летию Ивана Иванова-Вано

04.02.2025

Музей кино проведет марафон мультфильмов к 125-летию Ивана Иванова-Вано
К 115-летию со дня рождения выдающегося мультипликатора Ивана Иванова-Вано Музей кино проведёт марафон его мультфильмов.

Показы пройдут 8 февраля на двух площадках музея при поддержке Киностудии «Союзмультфильм».

Иван Иванов-Вано — один из основателей советской школы мультипликации и родоначальник анимационной сказки. Он воспитал несколько поколений зрителей, создав такие классические мультфильмы, как «Мойдодыр», «Конёк-Горбунок», «Двенадцать месяцев» и «Сказка о царе Салтане».

Ранние фильмы другого известного мультипликатора, Юрия Норштейна, были созданы в сотрудничестве с Ивановым-Вано. 

Посетители Музея кино на ВДНХ и Музея кино на Каретном смогут увидеть знаковые работы Иванова-Вано. Вход на сеансы — по предварительной регистрации.


Фото: Pixabay.com