Город Правдинск стал первой остановкой «Музыкального экспресса»

В Калининградской области стартовала акция «Музыкальный экспресс», приуроченная к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.



Об этом сообщили в региональном министерстве по культуре и туризму. В рамках акции профессиональные творческие коллективы, ведущие музыканты и солисты будут выступать с выездными концертами в муниципалитетах области, представляя программы, посвященные памятным датам войны.





Первой остановкой «Музыкального экспресса» стал город Правдинск, где Концертный духовой оркестр областной филармонии имени Е. Ф. Светланова исполнил программу «Горячий снег Сталинграда». Коллектив посвятил свое выступление 82-й годовщине победы в Сталинградской битве, которая активно отмечалась в стране накануне.





В программу оркестра вошли знаменитые марши «Прощание славянки» и «Салют Москве», а также любимые многими поколениями россиян песни «Катюша» Матвея Блантера, «Баллада о красках» Оскара Фельцмана, «Горячий снег» Александры Пахмутовой, «Мгновения» Микаэла Таривердиева, «Журавли» Яна Френкеля, «Нам нужна одна победа» Булата Окуджавы и другие.





Акция «Музыкальный экспресс» проходит уже более 15 лет и является частью государственной программы Калининградской области «Культура». В честь 80-летия Победы и Года защитника Отечества в России Калининградский областной симфонический оркестр, коллективы филармонии имени Светланова, Калининградский оркестр русских народных инструментов и театральные коллективы региона подготовили специальные концертные программы.





Организаторы акции разработали маршруты, чтобы высокая музыка о подвигах и мужестве советских солдат в годы войны и в наши дни прозвучала во многих городах и селах Калининградской области.









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