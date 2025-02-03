В Сочи начались съёмки пятого сезона сериала «Мажор»

В центре сюжета — главный герой Игорь Соколовский и его друзья, которые создали агентство «Честные л...
В центре сюжета — главный герой Игорь Соколовский и его друзья, которые создали агентство «Честные л...
В магазине представлены книги для детей, издания к выставкам, путеводители, сувениры, ароматические ...
Праздник проводится уже двенадцатый раз и входит в цикл «Звезды „Романсиады“ в Кремле».
Зрителей ждут 11 разнообразных программ для взрослых и детей, включающих шедевры симфонической, русс...
В центре сюжета — главный герой Игорь Соколовский и его друзья, которые создали агентство «Честные л...
В центре сюжета — главный герой Игорь Соколовский и его друзья, которые создали агентство «Честные л...
В магазине представлены книги для детей, издания к выставкам, путеводители, сувениры, ароматические ...
Праздник проводится уже двенадцатый раз и входит в цикл «Звезды „Романсиады“ в Кремле».
Зрителей ждут 11 разнообразных программ для взрослых и детей, включающих шедевры симфонической, русс...
67-я церемония вручения музыкальной премии Grammy прошла в воскресенье вечером в Лос-Анджелесе.
Кассовые сборы картины составили 138,2 млн рублей.
Ламар принял награду из рук Майли Сайрус, которая в 2024 году стала победительницей в этой же номина...
В программу фестиваля вошло пять концертов, на которых звучали как произведения самого Шостаковича, ...
Статуэтку за альбом Cowboy Carter Бейонсе вручили сотрудники пожарной службы округа Лос-Анджелес, ко...
Билет в музей даст доступ к постоянным коллекциям и выставкам, а для просмотра «Джоконды» нужно буде...
Продюсером проекта выступил Игорь Угольников.
В музее ведется работа по созданию 60 макетов.
Участок протяженностью 456 метров был построен до 1810 года и является объектом культурного наследия...
Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова по итогам встречи с генеральным секретарем Н...
Виктор Савкин скончался на 86-м году жизни.
О кончине Михаила Щукина сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
Ольга Любимова отметила укрепление связей между библиотеками России и Омана.
О кончине артиста сообщил Всемирный клуб одесситов.
Россияне также все чаще стали выбирать Султанат в качестве направления для отпуска.
03.02.2025