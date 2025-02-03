В Сочи начались съёмки пятого сезона сериала «Мажор»

03.02.2025

В Сочи начались съёмки пятого сезона сериала «Мажор»
В Сочи стартовали съёмки пятого сезона сериала «Мажор».

В центре сюжета — главный герой Игорь Соколовский и его друзья, которые создали агентство «Честные люди».

Новая часть продолжит историю, начатую в полнометражном фильме «Мажор в Дубае», который выйдет в кинотеатрах 30 октября. Премьера сериала состоится на Кинопоиске.

В ролях: Павел Прилучный, Павел Чинарев, Виталия Корниенко, Александр Обласов, Анна Цуканова-Котт, Лиза Шакира и другие.

Производство осуществляют компании «Плюс Студия» и «Бар Продакшн» по оригинальному формату, созданному Продюсерской компанией «Среда».


Фото: Pixabay.com