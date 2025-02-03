В Сочи начались съемки пятого сезона сериала «Мажор»

В Сочи стартовали съемки пятого сезона сериала «Мажор».



В центре сюжета — главный герой Игорь Соколовский и его друзья, которые создали агентство «Честные люди».





Новая часть продолжит историю, начатую в полнометражном фильме «Мажор в Дубае», который выйдет в кинотеатрах 30 октября. Премьера сериала состоится на «Кинопоиске».





В ролях: Павел Прилучный, Павел Чинарев, Виталия Корниенко, Александр Обласов, Анна Цуканова-Котт, Лиза Шакира и другие.





Производство осуществляют компании «Плюс Студия» и «Бар Продакшн» по оригинальному формату, созданному продюсерской компанией «Среда».









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