Российский фильм «Злой город» возглавил прокат по итогам выходных

Российская кинолента «Злой город» возглавила прокат в России и странах СНГ.





Кассовые сборы фильма составили 138,2 млн рублей в период с 30 января по 2 февраля, свидетельствуют данные портала Kinobusiness.





Фильм режиссера Константина Буслова рассказывает о героической обороне маленького русского города Козельска от многочисленного войска Золотой Орды, о том, как в течение двух месяцев город выдерживал атаки. В итоге хан Батый приказал навсегда забыть имя города и называть его Злым городом. В главных ролях снялись Алексей Гуськов, Александр Метелкин, Владимир Любимцев и Артем Волобуев.





На втором месте оказалась турецкая комедия «Холоп. Великолепный век» режиссера Онура Унлю, собравшая 62,2 млн рублей за выходные. Фильм рассказывает историю Мете, избалованного стамбульского мажора, чья жизнь состоит из вечеринок и безответственного поведения. После очередной выходки отец отправляет его к психологу, который использует шоковые методы. Вместо русской деревни Мете оказывается в османском XVI веке и просыпается конюхом в замке. Главные роли исполнили Керем Бюрсин, Мелис Сезен, Эркан Колчак Кестендиль и Мелиса Денгель.





Замыкает тройку лидеров «Финист. Первый богатырь» с кассовыми сборами 50,4 млн рублей. Этот фильм является приквелом к киносаге «Последний богатырь» и повествует о предыстории событий трилогии. Режиссером выступил Дмитрий Дьяченко, а в главных ролях снялись Кирилл Зайцев (Финист), Сергей Лавыгин (Мелеха) и Юлия Пересильд (Баба Яга).









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