Кендрик Ламар получил Grammy за «Запись года»

Кендрик Ламар удостоился премии Grammy в номинации «Запись года» за трек Not Like Us.



Торжественная церемония, которая транслировалась телеканалом CBS в воскресенье вечером из Лос-Анджелеса, уже в пятый раз проходила под руководством южноафриканского комика, актера и телеведущего Тревора Ноа.





Ламар принял награду из рук Майли Сайрус, которая в 2024 году стала победительницей в этой же номинации за песню Flowers. За звание «Записи года» также боролись: Texas Hold ’Em от Бейонсе, Espresso от Сабрины Карпентер, 360 от Charli XCX, Birds of a Feather от Билли Айлиш, Good Luck, Babe! от Чаппелл Рон, Fortnight от Тейлор Свифт и Post Malone.





Идея создания Grammy принадлежит Ассоциации звукозаписывающих компаний США, которая в середине 1950-х годов инициировала отбор кандидатов для «Аллеи славы» в Голливуде. В 1957 году была сформирована Национальная академия искусства и науки звукозаписи (Академия звукозаписи), а в 1958 году она учредила премию Grammy. Приз, выполненный в виде позолоченного граммофона, символизирует признание музыкальных достижений в индустрии звукозаписи.









Фото: кадр видео