Посвященный Шостаковичу фестиваль в Красноярске посетили более 3 тысяч зрителей

В Красноярске прошел фестиваль, посвященный композитору Дмитрию Шостаковичу.



За неделю с 24 января по 1 февраля мероприятие посетили более 3 тысяч зрителей. В программу фестиваля вошло пять концертов, на которых звучали как произведения самого Шостаковича, так и музыка его современников, включая Сергея Прокофьева и Исаака Дунаевского.





Фестиваль начался с исполнения Симфонии № 8, написанной Шостаковичем в 1943 году. Для детей и их родителей были показаны фрагменты симфонической сказки Сергея Прокофьева «Петя и волк». Завершился фестиваль концертом, на котором прозвучала музыка из известных кинофильмов, созданная Дмитрием Шостаковичем и Исааком Дунаевским.









Фото: Pixabay.com