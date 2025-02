Бейонсе получила Grammy за лучший альбом года

Американская певица Бейонсе удостоена награды Grammy в номинации «Альбом года».



Трансляция 67-й церемонии вручения премии, прошедшей в Лос-Анджелесе, была организована телеканалом CBS. Статуэтку за альбом Cowboy Carter Бейонсе вручили сотрудники пожарной службы округа Лос-Анджелес, которые ранее боролись с лесными пожарами, охватившими регион в январе. Бейонсе стала рекордсменкой по количеству номинаций на Grammy в этом году, претендуя на награды в 11 категориях.





В 2024 году звание лучшей в номинации «Альбом года» завоевала Тейлор Свифт, установив новый рекорд — четыре победы в этой категории за всю историю премии. Свифт с альбомом The Tortured Poets Department также конкурировала с Бейонсе в 2025 году. Среди других претендентов на награду были Билли Айлиш с альбомом Hit Me Hard And Soft, Чаппелл Рон с The Rise And Fall Of A Midwest Princess, Brat от Charli XCX, Short n’ Sweet от Сабрины Карпентер, Djesse Vol. 4 от Джейкоба Кольера и New Blue Sun от Andre 3000.





Пятый год подряд мероприятие ведет южноафриканский комик, актер и телеведущий Тревор Ноа. Идея создания премии была предложена Ассоциацией звукозаписывающих компаний США в середине 1950-х годов.



В 1957 году была создана Национальная академия искусства и науки звукозаписи (Академия звукозаписи), а в 1958 году она учредила премию Grammy, названную в честь граммофона. Призом является маленький позолоченный граммофон.









