Завершены съемки военной комедии «Есть только МиГ»

02.02.2025

Завершены съемки военной комедии «Есть только МиГ»
Завершены съемки российской военной комедии «Есть только МиГ».

Режиссером проекта выступил Александр Жигалкин, ранее снявший сериалы «Папаши» и «Папины дочки». Продюсером проекта выступил Игорь Угольников.

По словам Угольникова, создатели проекта отталкивались от фильма «Беспокойное хозяйство».

«Конечно, это не ремейк, это совсем другая история», — сказал продюсер.

Действие картины происходит во времена Великой Отечественной войны. В центре сюжета — история старшего лейтенанта Ивана Поливанова, который получает тяжелое ранение в бою, в результате чего почти теряет зрение. Поливанова назначают командующим ложного аэродрома, который призван отвлекать вражеские бомбардировщики.

Главную роль в фильме сыграл Даниил Попов. Картина выйдет в прокат осенью 2025 года.


Фото: Pixabay.com