Завершены съемки военной комедии «Есть только МиГ»

Завершены съемки российской военной комедии «Есть только МиГ».



Режиссером проекта выступил Александр Жигалкин, ранее снявший сериалы «Папаши» и «Папины дочки». Продюсером проекта выступил Игорь Угольников.



По словам Угольникова, создатели проекта отталкивались от фильма «Беспокойное хозяйство».



«Конечно, это не ремейк, это совсем другая история», — сказал продюсер.



Действие картины происходит во времена Великой Отечественной войны. В центре сюжета — история старшего лейтенанта Ивана Поливанова, который получает тяжелое ранение в бою, в результате чего почти теряет зрение. Поливанова назначают командующим ложного аэродрома, который призван отвлекать вражеские бомбардировщики.



Главную роль в фильме сыграл Даниил Попов. Картина выйдет в прокат осенью 2025 года.









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