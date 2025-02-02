Музей транспорта Москвы создаст инсталляцию из макетов знаковых объектов метрополитена

В Музее транспорта Москвы продолжается работа по созданию точных копий знаковых объектов столичного метрополитена, сообщает пресс-служба учреждения.



Отмечается, что в музее ведется работа по созданию 60 макетов: вестибюлей, скульптур, пилонов, мозаик, деталей интерьеров.



Макеты будут представлены в постоянной экспозиции на Новорязанской улице, дом 27. Копии знаковых элементов станут частью инсталляции, посвященной истории архитектуры столичного метро с 1930-х годов до современности.



«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы создаем лучший в мире музей транспорта. Уверены, он станет одной из главных достопримечательностей столицы. На подземном уровне разместим экспозицию, которую посвятим Московскому метрополитену. Среди исторических экспонатов — вагонов поездов и артефактов — расположатся интерактивные зоны, которые познакомят гостей с самыми интересными фактами о прошлом, настоящем и будущем столичного метро», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.



Созданная инсталляция, отметили в музее, охватит период с 1930-х годов до современности и объяснит принципы работы архитекторов, проектирующих станции метро. В инсталляции также будет представлена архитектурная графика станций метров с комментариями архитекторов.





Фото: Музей транспорта Москвы