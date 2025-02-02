Россия представит несколько крупных проектов в Национальном музее Омана

В Национальном музее Султаната Оман в 2025 году откроется несколько российских выставок.



Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова по итогам встречи с генеральным секретарем Национального музея Султаната Оман Джамалем Аль-Мусави.



«Площадка Национального музея Омана в последнее время стала настоящим центром российско-оманского культурного сотрудничества. В феврале прошлого года здесь были организованы мероприятия, посвященные юбилею Александра Сергеевича Пушкина. В свою очередь нам удалось провести в конце года целый комплекс культурных акций», — говорится в сообщении министра, опубликованном в Telegram.



Глава Минкультуры сообщила, что участники встречи «сверили часы» по подготовке выставок в рамках «Русских сезонов» в Омане.



«В этом году планируем открыть в музее несколько крупных проектов, в их числе — экспозиции Музеев Московского Кремля, Третьяковской галереи и Государственного Эрмитажа.



Также с нетерпением ждем этим летом выставку Национального музея в Третьяковке», — рассказала Ольга Любимова.



Национальный музей в Омане в свою очередь создаст сайт музея на русском языке.









Фото: t.me/olga_b_lyubimova