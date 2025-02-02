Скончался главред старейшего литературного журнала Михаил Щукин

Скончался член Союза писателей РФ, лауреат литературных премий Михаил Щукин.



В течение долгих лет Щукин возглавлял издательский дом «Сибирская горница», а также старейший литературный журнал страны «Сибирские огни». О кончине Михаила Щукина сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.



«Ушел из жизни новосибирский писатель, лауреат многих литературных премий Михаил Николаевич Щукин. <...> Выражаю искренние соболезнования родным и близким Михаила Николаевича. Светлая память о нем останется в наших сердцах», — указано в сообщении главы региона, опубликованном в Telegram.



Михаил Щукин является автором романов «Имя для сына», «Ямщина», «Конокрад», «Черный буран», «Несравненная», «Покров заступницы», «Грань», «Каторжная воля» и других произведений.









Фото: t.me/TravnikovAndrey