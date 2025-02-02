Количество туристических поездок жителей Омана в Россию по итогам минувшего года выросло в 6 раз.



Об этом заявила министр культуры России Ольга Любимова по итогам встречи с министром наследия и туризма Омана Салимом бен Мухаммадом Аль Махруки.



«Свидетельством особого интереса народов России и Омана к культуре друг друга является и стремительный рост туристических потоков. По итогам прошлого года в 6 раз увеличилось количество турпоездок оманцев в Россию. Россияне также все чаще стали выбирать Султанат в качестве направления для отпуска», — говорится в сообщении Ольги Любимовой, опубликованном в Telegram.



Глава Минкультуры прибыла в Оман, где проходят «Русские сезоны». Особое внимание в программе, отметила министр, уделяется межмузейному диалогу.









Фото: t.me/olga_b_lyubimova