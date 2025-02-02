В Москве прошла премьера фильма «Свои. Баллада о войне»

В Москве состоялся закрытый показ фильма, основанного на реальных событиях «Свои. Баллада о войне».



Показ прошел в столичном кинотеатре «Октябрь», сообщает РИА Новости.



По словам режиссера и сценариста ильма Артема Артемова, фильм рассказывает о войне, о тех событиях, которые происходили, «а не о том, о чем придумал, о моих друзьях, которые погибли, которые живут и продолжают воевать». Сам Артемов в настоящее время принимает участие в СВО в качестве командира в одном из добровольческих подразделений БАРС Минобороны.



Премьера фильма пройдет в этом году. Точная дата выхода картины в прокат пока не объявлена.



Ожидаются, что фильм увидят зрители не только в России, но и за рубежом.









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