Заявки на резидентство в кластере видеоигр и анимации в Москве подали более 60 компаний

Почти 60 московских компаний подали заявки на резидентство в первом в стране кластере видеоигр и анимации.



Об этом сообщил в Telegram мэр Москвы Сергей Собянин.



По словам Собянина, кластер уже в этом году откроется в Сколково. В настоящее время специалисты выполняют черновую отделку помещений, после чего приступят к укладке напольных покрытий и покраске стен, оснащению помещений оборудованием.



Площадка, отметил Собянин, подойдет для создания видеоигровых и анимационных продуктов любой сложности.



Кластер будет включать кинозал с экранами высокого разрешения, студию захвата движений, площадку для проведения киберспортивных турниров, звукозаписывающую студию.



«Итоговый отбор заявок желающих работать в кластере проведём весной. Компании-резиденты смогут разместить в нём свой офис на льготных условиях. Кроме того, резидентам будут доступны льготы, которые предоставляет фонд „Сколково“, — освобождение от уплаты налога на прибыль, пониженная ставка страховых взносов и другие», — говорится в сообщении Собянина.