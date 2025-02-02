Умер актер из сериала «Возвращение Мухтара» Станислав Колокольников

На 64-м году жизни скончался актер, заслуженный артист Украины Станислав Колокольников.



О кончине артиста сообщает агентство «УНИАН Lite» со ссылкой на коллег Колокольникова в Киевском академическом театре «Колесо».



В театре рассказали, что Колокольников ушел из жизни вечером 30 января в результате тяжелого заболевания.



Станислав Колокольников окончил Киевский государственный институт театрального искусства Карпенко-Карого. Артист также снимался в кино. В частности, российскому зрителю актер известен по сериалу «Возвращение Мухтара», «Утесов. Песня длиною в жизнь», «Секунда до...», «Ярость», «Порох и дробь», «Пес», «Дорога в пустоту».









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