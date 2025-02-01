Лев Лещенко провел показ фильма «О первой любви» в свой день рождения

В Москве состоялась премьера фильма «О первой любви».



Показ провел народный артист РСФСР Лев Лещенко для друзей и близких в свой день рождения. Лещенко выступил в фильме в качестве продюсера, сообщает ТАСС.



Показ прошел в кинотеатре «Иллюзион», его посетили народные артисты РФ Игорь Крутой, Николай Басков, Александр Буйнов, Владимир Винокур, Наташа Королева, Алсу и другие звезды эстрады.



«В этом году я подумал: „Почему бы не сделать вот такой фильм?“. В день своего рождения я делаю себе подарок, потому что я готовился к этому в течение пяти лет. Это плод моего желания, это не придуманная история», — приводит агентство слова Льва Лещенко.



Музыкальная картина снята по повести Ивана Тургенева «Первая любовь». Действие ленты происходит в наше время. По словам Лещенко, одной из главных задач создатели ставили сохранение в фильме атмосферы чистоты, порядочности, добра и нравственных принципов. По словам артиста, создатели хотели раскрыть сюжет через песенные образы, поэтому фильм создан в клиповой форме и содержит 15 музыкальных номеров.