Сериал «Песочный человек» закроют после второго сезона

Netflix закроет сериал «Песочный человек» после второго сезона.



Первый сезон экранизации графического романа Нила Геймана вышел в августе 2022 года и был продлен.



По информации издания Variety, второй сезон станет последним.



«Мы очень благодарны Netflix за то, что он снова собрал всю команду и предоставил нам время и ресурсы для создания полноценной адаптации, которая, как мы надеялись, удивит и порадует преданных читателей комиксов, а также поклонников нашего шоу», — рассказал шоураннер проекта Аллан Хейнберг.



Информация о закрытии сериала появилась после того, как Нил Гейман был обвинен в сексуальных домогательствах.









Фото: кадр из сериала "Песочный человек"