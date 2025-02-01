Сериал «Песочный человек» закроют после второго сезона

01.02.2025

Сериал «Песочный человек» закроют после второго сезона
Netflix закроет сериал «Песочный человек» после второго сезона.

Первый сезон экранизации графического романа Нила Геймана вышел в августе 2022 года и был продлен.

По информации издания Variety, второй сезон станет последним.

«Мы очень благодарны Netflix за то, что он снова собрал всю команду и предоставил нам время и ресурсы для создания полноценной адаптации, которая, как мы надеялись, удивит и порадует преданных читателей комиксов, а также поклонников нашего шоу», — рассказал шоураннер проекта Аллан Хейнберг.

Информация о закрытии сериала появилась после того, как Нил Гейман был обвинен в сексуальных домогательствах.


Фото: кадр из сериала "Песочный человек"