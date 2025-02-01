В возрасте 81 года скончался ветеран Александринского театра Виктор Семеновский, передает пресс-служба учреждения.



«1 февраля на 82-м году жизни скончался артист Александринского театра Виктор Борисович Семеновский, отдавший служению Александринской сцене более 55 лет», — рассказали в театре.



В труппу Александринского театра Семеновский был принят в 1969 году. На сцене театра артист сыграл более 70 разноплановых ролей — от Поэта в спектакле «Справедливость — мое ремесло» до Кузьмы Балясникова в «Сказках старого Арбата». Одна из последних ролей актера — роль Анаксагора в постановке «Демагог».



Семеновский сыграл в более чем 40 фильмах, в том числе в картинах «Время Синдбада», «Семейная история», «Эра стрельца», «Панцирь», «Духов день», «Жизнь Клима Самгина» и других.









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