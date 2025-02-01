Ушел из жизни народный артист России, дрессировщик Виталий Воробьев

Скончался народный артист России, акробат и дрессировщик медведей Виталий Воробьев.



Артист скончался на 80-м году жизни, говорится в сообщении Большого Московского цирка, опубликованном в Telegram.



«Виталий Филиппович был не просто мастером своего дела, но и замечательным человеком, который всей душой любил цирковое искусство. Его энергия и страсть к работе вдохновляли всех вокруг. Мы все знали Виталия Филипповича как необычайно доброго, чуткого и отзывчивого человека, который оставил яркий след в сердцах многих», — говорится в сообщении.



Коллектив Большого Московского цирка выразил соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам артиста.





Фото: Большой Московский цирк