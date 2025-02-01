Кандидатуру Мединского на пост главы могут рассмотреть на ближайшем съезде Союза,
Обучение будет проходить на объектах культурного наследия, в музейных и епархиальных фондах.
Все билеты на постановку распроданы.
Участие в ярмарке примут более 50 государств.
Представитель МИД подчеркнула, что Запад выбрал Россию в качестве одной из первых жертв политики отм...
Кандидатуру Мединского на пост главы могут рассмотреть на ближайшем съезде Союза,
Обучение будет проходить на объектах культурного наследия, в музейных и епархиальных фондах.
Все билеты на постановку распроданы.
Участие в ярмарке примут более 50 государств.
Представитель МИД подчеркнула, что Запад выбрал Россию в качестве одной из первых жертв политики отм...
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01.02.2025