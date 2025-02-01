По информации портала, кандидатуру Мединского на пост главы могут рассмотреть на ближайшем съезде Союза, который пройдет 27 февраля. По уставу союза в число вопросов, которые решаются съездом, относятся вопросы избрания членов правления и его председателя. Срок полномочий председателя составляет пять лет.Правление Союза с 2018 года возглавляет Николай Иванов.