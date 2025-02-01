Владимир Мединский может возглавить Союз писателей России — СМИ

01.02.2025

Владимир Мединский может возглавить Союз писателей России — СМИ
Председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) помощник президента РФ Владимир Мединский может возглавить Союз писателей России, передает РБК со ссылкой на источники.

По информации портала, кандидатуру Мединского на пост главы могут рассмотреть на ближайшем съезде Союза, который пройдет 27 февраля. По уставу союза в число вопросов, которые решаются съездом, относятся вопросы избрания членов правления и его председателя. Срок полномочий председателя составляет пять лет.

Правление Союза с 2018 года возглавляет Николай Иванов.


Фото: кадр видео