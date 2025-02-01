Россия стала центральной страной Всемирной книжной ярмарки в Нью-Дели

01.02.2025
В индийской столице стартовала Всемирная книжная ярмарка.
Россия в 2025 году приглашена на мероприятие в качестве почетного гостя, передает
ТАСС.
Участие в ярмарке примут более 50 государств.
По словам директора Национального книжного треста Индии Ювраджа Малика, Россия станет центральной страной.
Экспозиция, представленная РФ, расположится на стенде, площадь которого составит 200 кв.м. На стенде будет представлено около 1,5 тысячи книг от 50 издательств и издательских отделов трех музеев.
В программу мероприятия войдут кинопоказы, встречи с писателями, другие мероприятия.
В состав российской делегации войдут в том числе писатели Евгений Водолазкин, Андрей Варламов, Дмитрий Бак, Сергей Шаргунов и другие.