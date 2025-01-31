Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с отменой российской культуры в западных странах. Она указала на то, что Запад сам себя обделяет, выбрав политику отрицания культурного наследия РФ.





Захарова отметила, что в качестве одной из первых жертв этой политики Запад выбрал Россию. Она подчеркнула, что Россия продолжает сохранять свою культуру и свободно использует достижения мировой культуры, в то время как западные страны ограничивают себя.





Кроме того, дипломат добавила, что взаимодействие Москвы с гражданским обществом и неправительственными организациями в Западной Европе продолжается, поскольку не все страны окончательно погрузились в русофобию. Она также подчеркнула, что происходящее представляет большую опасность не для России, а для самой Западной Европы.









Фото: Pixabay.com