Артисты из Китая представили в Москве программу «От барокко до современности»

Оперная певица Сюй Минхун, дирижер Чжан Сыцин и виолончелист Тань Юйцзе выступили с концертом под названием «От барокко до современности» в Малом зале Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, пишет ТАСС.





Сюй Минхун представила произведения на шести языках: китайском, русском, английском, итальянском, немецком и французском. Музыка таких композиторов, как Николай Римский-Корсаков, Франц Шуберт, Вольфганг Амадей Моцарт и Чэнь Вань, создала особую атмосферу, позволив зрителям окунуться в различные эпохи и культуры.





Чжан Сыцин отметил, что музыка, которую они исполняли, изначально не была написана для их состава. Он добавил, что для адаптации произведений они обратились к композитору Лун Синюю, который сделал оркестровку. Сыцин выразил радость по поводу исполнения замечательной музыки на концерте.





На сцене вместе с солистами выступил Московский камерный оркестр новой музыки, созданный Сыцином, Синюем и Марианной Гриневской в апреле 2024 года. В его состав вошли студенты Московской консерватории. Концерт организовали в честь Года культуры России и Китая, а также 76-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.









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