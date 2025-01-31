Фильм «Воздух» Германа-младшего забрал главную награду «Золотого орла»

Фильм «Воздух», созданный режиссером Алексеем Германом-младшим, завоевал главный приз на национальной кинопремии «Золотой орел». Церемония награждения состоялась в пятницу на киностудии «Мосфильм», информирует ТАСС.





Генеральный продюсер картины и директор Первого канала Константин Эрнст выразил благодарность организаторам за множество наград, которые победители получили в этот день. Он отметил, что создание фильма о войне с женщинами в главных ролях оказалось одновременно и легким, и сложным процессом.





Эрнст подчеркнул, что в картине переплетаются темы патриотизма, страха смерти и стремления к любви. Он также добавил, что во время показов «Воздуха» зрители нередко плакали, значит, создатели все делали правильно.









Фото: YouTube