Композитор Рыбников получил спецприз «Золотого орла»

На недавней церемонии вручения премии «Золотой орел» народный артист России и выдающийся композитор Алексей Рыбников получил специальный приз за значительный вклад в российский кинематограф. Об этом сообщает ТАСС.





Во время награждения композитор выразил удивление в связи с тем, что его музыка прозвучала в таком объеме. Он отметил , что слышит множество знакомых мелодий, и это стало для него приятной неожиданностью. По его словам, этот приз символизирует признание его работы в области киномузыки.





Статуэтку Алексею Рыбникову вручил Карен Шахназаров, глава киноконцерна «Мосфильм». В своем выступлении он подчеркнул, что выдающиеся кинокомпозиторы создают музыку, которая остается актуальной вне контекста фильма. Шахназаров добавил, что есть композиторы, чьи произведения помнят даже тогда, когда сами фильмы забываются, и к таким мастерам с полным правом можно отнести Алексея Рыбникова.





Помимо своей деятельности в кино, Рыбников также является художественным руководителем театра «Градский холл». Его рок-оперы «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» и «Юнона и Авось», написанные на слова Павла Грушко и на основе поэмы Андрея Вознесенского соответственно, принесли ему широкую известность. Эти постановки, осуществленные режиссером Марком Захаровым в Московском театре им. Ленинского комсомола в 1976 и 1981 годах, стали знаковыми событиями в истории театрального искусства.





Кроме того, Алексей Рыбников известен как автор музыки к таким фильмам, как «Усатый нянь», «Вам и не снилось…», «Про Красную Шапочку», «Тот самый Мюнхгаузен» и «Приключения Буратино».









Фото: YouTube