РГБМ и национальный центр «Россия» подписали документ о сотрудничестве

Генеральный директор Национального центра «Россия» Наталья Виртуозова и директор Российской государственной библиотеки для молодежи (РГБМ) Ирина Михнова подписали соглашение, направленное на развитие совместной деятельности в организационной, информационной, просветительской и творческой сферах. Об этом сообщила пресс-служба центра, передает ТАСС.





Виртуозова отметила , что подписание данного документа стало важным первым шагом к продуктивному взаимодействию между двумя учреждениями. Она выразила надежду на взаимную полезность в различных форматах сотрудничества. Соглашение предполагает совместное проведение симпозиумов, форумов, лекций, мастер-классов, конкурсов и других мероприятий.





Одним из ключевых направлений совместной работы станет инициатива по возрождению интереса школьников и студентов к литературе, особенно к научной фантастике. В этой связи РГБМ уже передала в фонды Национального центра «Россия» коллекцию фантастических произведений, написанных учениками Литературной мастерской Сергея Лукьяненко.





Ирина Михнова подчеркнула, что соглашение не ограничивается лишь формальностями, а подразумевает значительную совместную работу.









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