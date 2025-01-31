Не стало члена Союза писателей России Галины Матвиевской

В возрасте 94 лет ушла из жизни Галина Павловна Матвиевская, член Союза писателей России, известный историк математики, востоковед, литературовед. Пресс-служба правительства Оренбургской области подтвердила эту печальную новость.





В сообщении отметили, что в этом году Галине Матвиевской исполнилось бы 95 лет. Губернатор региона Денис Паслер и правительство выразили соболезнования родным и близким покойной.





По информации пресс-службы, Галина Матвиевская являлась членом Международной академии наук и лауреатом Государственной премии Узбекской ССР имени Абу Райхана Беруни. Она также была старейшим членом Оренбургской писательской организации. Впервые в Оренбург она приехала после начала войны. Окончив школу с золотой медалью, в 1948 году она поступила на математико-механический факультет Ленинградского университета, где изучала неопубликованные рукописи по теории чисел великого математика XVIII века Леонарда Эйлера.









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