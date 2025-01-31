Дэвид Линч посмертно получит премию Гильдии сценаристов Америки

Сценарист и режиссер Дэвид Линч будет награжден премией Лавр от Гильдии сценаристов Америки (WGA Awards) посмертно.



Церемония вручения наград пройдет 15 февраля.





В Гильдии сообщили, что Линч заранее знал о предстоящей награде. Премию представит актер Кайл Маклоклен, который снимался с режиссером в фильмах «Синий бархат» и «Твин Пикс».





Премия Лавр присуждается за выдающиеся достижения деятелям киноиндустрии, внесшим значительный вклад в профессию сценариста.









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