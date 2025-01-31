ГИМ вдвое снизит стоимость входного билета в свой день рождения

Государственный Исторический музей снизит стоимость входных билетов вдвое 9 февраля в честь дня рождения учреждения, передает пресс-служба ГИМ.



«9 февраля 2025 года Государственный Исторический музей отмечает день рождения — 153 года со дня основания. В честь этой памятной даты посетители смогут увидеть постоянную экспозицию музея со скидкой 50%», — говорится в сообщении учреждения.



Акция также распространится на посещение Покровского собора, Музея Отечественной войны 1812 года. На временные выставки акция действовать не будет.



«В первые годы после открытия коллекция музея состояла из нескольких десятков тысяч предметов, а сейчас в собрании более пяти миллионов единиц хранения. Музейный комплекс развивается, прирастая новыми филиалами в Москве и за ее пределами. Из года в год мы наблюдаем все больше посетителей на экспозициях и выставках, что говорит и о росте популярности Исторического музея, и о возросшем интересе к истории нашей страны», — рассказал генеральный директор Исторического музея Алексей Левыкин.









Фото: Артур Новосильцев/АГН "Москва"