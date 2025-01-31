Выставку «Легенды военной разведки» в Музее Победы посетили свыше 81 тысячи человек

Более 81 тысячи человек посетили выставку «Легенды военной разведки» в Музее Победы, передает пресс-служба учреждения.



Выставка стала совместным проектом Музея Победы и Главного управления Генштаба ВС РФ и посвящена деятельности выдающихся советских разведчиков.



«Гостям музея были представлены уникальные раритеты разведчиков Рихарда Зорге, Яна Берзина, Бранко Вукелича. Большинство экспонатов впервые демонстрировались широкой аудитории. Реликвии раскрыли подробности работы и личной жизни членов агентурной сети Зорге в Японии, сыгравшей своей информацией о намерениях и планах Японии и Германии важную роль в разгроме фашистского альянса», — рассказали в Музее Победы.



В экспозицию вошли около 130 уникальных экспонатов, включая раритетные фотографии, печатные издания, награды, предметы быта, личные вещи военных разведчиков.









Фото: пресс-служба Музея Победы