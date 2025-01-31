Драма с Елизаветой Боярской «110» выходит в цифровой прокат

31.01.2025

Драма с Елизаветой Боярской «110» выходит в цифровой прокат
Драма режиссера Ильи Михеева «110» выходит в цифровой прокат.

Картину с Елизаветой Боярской и Полиной Цыгановой в главных ролях выпускает кинопрокатная компания «Вольга».

«31 января кинопрокатная компания Вольга выпускает в цифровой прокат драму „110“ режиссера Ильи Михеева. В главных ролях — Елизавета Боярская и Полина Цыганова», — указано в сообщении компании.

В основе сюжета лежат сложные взаимоотношения матери и дочери.

В актерский состав вошли также Дмитрий Лысенков, Алексей Розин, Даниил Колотов, Марианна Коробейникова, Хельга Филиппова, Михаил Хуранов и другие.

Картина «110» стала призером 3-го Международного кинофестиваля дебютных фильмов евразийского континента «Одна шестая» как лучший национальный игровой дебют. Лента также завоевала призы Открытого российского кинофестиваля авторского кино «Зимний».


Фото: кадр из фильма "110"