Певица Тейлор Свифт станет ведущей церемонии Grammy

Ведущей церемонии вручения Grammy станет певица Тейлор Свифт.



67-я церемония Grammy пройдет 2 февраля в Лос-Анджелесе (штат Калифорния).



«Тейлор Свифт присоединится к нам в это воскресенье в качестве ведущей на 67-й церемонии Grammy», — сообщили в Ассоциации звукозаписывающих компаний.



Певица Тейлор Свифт в феврале 2024 года получила премию Grammy в номинации «Альбом года». Артистка установила рекорд по числу наград в этой категории за всю историю вручения премии.









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