«Маяковка» представит премьеру спектакля «Евгений Онегин»

Московский академический театр имени Владимира Маяковского представит премьеру спектакля «Евгений Онегин» по роману в стихах Пушкина.



Показы спектакля в постановке художественного руководителя Егора Перегудова пройдут 31 января и 1 февраля на Основной сцене театра, передает пресс-служба учреждения.



«В пространстве русской зимы на сцене „Маяковки“ самый известный пушкинский сюжет звучит в исполнении молодых артистов, почти ровесников героев. Их молодость и самоирония автора превращают „энциклопедию русской жизни“ в искренний поэтический театр, где поэзия — не форма текста, а образ жизни. Гадания с народными песнями, именины, зимняя дорога, танцы на балу — все это возникает не как приметы старины, а оживает в современном прочтении», — рассказали в театре.



Отмечается, что в постановке создатели старались обойти театральные штампы. Над созданием спектакля вместе с Егором Перегудовым работали сценограф и художник по костюмам Владимир Арефьев, художник по свету Дамир Исмагилов, хореограф Игорь Шаройко, консультант по фольклору Сергей Старостин.



Роли в постановке сыграли Мамука Патарава, Варвара Бочкова, Алена Васина, Анатолий Лобоцкий, Никита Языков, Евгений Парамонов, Татьяна Орлова, Татьяна Аугшкап и другие.





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