Ольга Любимова рассказала о будущей работе с Саудовской Аравией

Министр культуры России Ольга Любимова встретилась с коллегой из Саудовской Аравии принцем Бадром бен Абдаллой бен Мухаммедом бен Фарханом Аль Саудом. Итоги встречи она подвела в Telegram-канале.





По словам министра, культурное сотрудничество России и Саудовской Аравии обладает неисчерпаемым потенциалом. Достигнутые ранее договоренности участники встречи закрепили в рамках совместного документа. Ольга Любимова заявила, что это важный шаг для развития взаимодействия, который позволит реализовать новые яркие проекты.





«Одно из главных направлений совместной работы — музейная сфера. Культурные учреждения Саудовской Аравии, несомненно, могут стать любимыми площадками реализации наших выставочных проектов. Уже сейчас готовится подписание Соглашения о сотрудничестве с Эрмитажем», — подчеркнула министр.





Ольга Любимова отметила, что перспективным видится развитие концертно-гастрольного взаимодействия. Минкультуры готово оказать содействие в проведении гастролей Саудовского национального оркестра в России. Один из ведущих мировых театральных вузов – Российский институт театрального искусства – ГИТИС – пригласил молодых студентов и актеров из Саудовской Аравии принять участие в краткосрочном интенсивном курсе в Москве в этом году.





Ведомство также видит обоюдный интерес к развитию сотрудничества в сфере творческого образования. В 2024 году был подписан договор между Российской академией музыки имени Гнесиных и международной музыкальной академией «Нахаванд Центр» Саудовской Аравии. К организации совместных мероприятий готовятся ведущие музыкальные школы двух стран. Кроме того, министр пригласила талантливых ребят из Королевства на Международный Детский культурный форум.





Минкультуры готово проработать проведение в Саудовской Аравии Фестиваля российского кино, в рамках которого будут представлены киноновинки последних лет. Также Россия приветствует участие саудовских фильмов в российских кинофестивалях.





Ольга Любимова пригласила коллегу посетить в этом году Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур и 16-й Международный экономический форум «Россия – Исламский мир: KazanForum». Кроме того, в ходе рабочего визита министр посетила Биеннале исламского искусства в столице Королевства Джидде. Масштабная выставка объединяет богатое наследие исламской цивилизации с современными художественными произведениями.









Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой



